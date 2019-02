Trajectcontroles gekozen op basis van zwarte doos in wagens

HASSELTDe locatie van trajectcontroles in Vlaanderen is gebaseerd “op objectieve meetgegevens van gsm-operatoren”. Dat antwoordde minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) op de aanhoudende kritiek op het uitrollen van trajectcontroles op gewestwegen. Voor u in paniek schiet: uw gsm verklikt u niet als u te hard rijdt. Maar uw auto wel.