Granaten en patronen uit kanaal in Lanklaar gevist

Op de Driepaal in Dilsen is woensdagnamiddag een mortiergranaat tot ontploffing gebracht. Samen met wat patronen en rookgranaten was het tuig door mensen van de Vlaamse Waterwegen uit het kanaal gehaald. Die waren op de Nijverheidslaan in Lanklaar de bomen langs het kanaal aan het snoeien. Toen ze een tak uit het water haalden, trokken ze ook de granaten en patronen op het droge. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse. De gevonden munitie is dateert van WO II. Omdat de mortiergranaat in slechte staat was en niet kon worden vervoerd, werd hij in de buurt vernietigd. (mm)