ROYALS. Hebben prins Charles en Camilla samen een zoon? En jeugdfoto bewijst hoe hard Meghan Markle veranderd is

Wie is de Australiër Simon Dorante-Day en wat is in hemelsnaam zijn relatie met de Britse koninkijke familie? En wist je al wat de kleine prinses Charlotte het allerliefst eet, hoe Meghan Markle er vroeger uitzag en dat Fergie nog steeds heel close is met haar ex-man? De leukste feiten, weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Er zijn in het verleden al beelden opgedoken van een jonge Meghan Markle die zingt op het schoolpodium en nu deelt jeugdvriendin Katharine McPhee een foto van hen beiden uit de oude doos. Daarop is te zien dat de stijl van prins Harry’s vrouw de voorbije jaren flink is geëvolueerd. ”Meghan en ik deden musicals toen we kinderen waren. Zij groeide op en werd de hertogin van Sussex, ik groeide op en werd een ster op West End. Dat is bijna hetzelfde als je het mij vraagt”, schreef ze bij het kiekje.

The Daily Mail stelt trouwens in vraag waarom Meghan Markle haar duimen zo soepel zijn. Volgens de vroedvrouw aan het woord zou de fervente yogafan weleens last kunnen hebben van het hypermobiliteitssyndroom, waarbij de ligamenten losser zitten. Dat betekent dat de gewrichten het normale bereik kunnen overschrijden. Als dat ook geldt voor haar bekken, zou ze weleens iets vroeger dan voorzien mama kunnen worden.

En de Italiaanse kunstenaar AleXsandro Palombo, die eerder Meghan Markle een make-over gaf als Simpson, heeft zich nu ook beziggehouden met de rest van de Britse koninklijke familie. Zijn ook te bewonderen in het geel: prinses Diana, de Queen en Kate Middleton.

De roddel van de week komt uit Groot-Brittannië, maar dan wel via Australië. De 52-jarige Australiër Simon Dorante-Day beweert immers dat prins Charles en zijn vrouw Camilla Parker-Bowles, die vorige week op Cuba zaten, zijn biologische ouders zijn. Als we zijn verhaal mogen geloven zou wijlen prinses Diana zelfs van zijn bestaan geweten hebben en op punt gestaan hebben om het verhaal bekend te maken in de media. Een kleine berekening leert ons dat prins Charles, die afgelopen november 70 is geworden, dan voor het eerst vader werd in 1966 en dat op 17-jarige leeftijd. De man, die op de leeftijd van achttien maanden werd geadopteerd en zichzelf maar al te graag prins Simon noemt, wil nu graag een DNA-test om zijn claim te bewijzen. Clarence House wil alvast niet op het verhaal reageren.

Openhartige Fergie

Fergie, de mama van prinsessen Beatrice en Eugenie, heeft een telefonisch interview gegeven in de talkshow Good Morning Britain. Daarin was ze openhartig over de relatie met haar ex-man prins Andrew. De twee hebben sinds hun scheiding in 1996 een sterke band. “Hij is een goede vader en we praten als familie over elke kwestie”, vertrouwde ze toe. Verder zei ze nog dat ze als mama nooit iets voor haar dochters probeert te verbergen.

Budgetmode à la koningin Máxima

Dat de Nederlandse koningin Máxima interessante kledingkeuzes maakt, is nog maar eens gebleken. Begin doken foto’s op van de blonde vorstin in een wijnrode outfit voor een bezoek aan AFAS software in Leusden. Maar het waren haar bijpassende oorbellen die de aandacht trokken. Ze zijn te koop bij de Zweedse modeketen H&M voor 12,99 euro.

De outfit van Kate Middleton had dan weer een Nederlands tintje. Ze droeg een ontwerp van noorderbuur Jet Shenkman voor een bezoek aan de Lavender Primary School in Noord-London. Ook in 2016 koos ze al voor een creatie uit haar collectie. Tijdens haar aanwezigheid verklapte hertogin van Cambridge aan de leerlingen details over haar kinderen. Zo kan prinses Charlotte geen olijven weerstaan en maakt ze graag een kaasrijke pastasaus met haar oudere broer prins George. Vlakbij die laatste zijn schooltje, Thomas’s Battersea, vond vorige dinsdag een gruweldaad plaats. Er werd een 19-jarige jongen doodgestoken. Er is nog niemand gearresteerd.”