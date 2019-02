Musketon maakt zotte clip voor The Chainsmokers: “Voor perfecte timing twee weken lang constant naar het nummer geluisterd”

1.900 shots. 397 spuitbussen. Een muur met 600 lagen verf. Twee weken werk in ijskoude, winterse omstandigheden met bevroren handen... Maar het resultaat mag er zijn: de Limburgse designer Musketon heeft een videoclip gemaakt voor het nieuwe nummer van The Chainsmokers waarbij elk woord van de tekst omgezet werd in graffiti. “Heel toffe job, en een enorm uithangbord voor ons werk, maar we zijn het nummer ondertussen wel beu gehoord.”