Een 42-jarige Turkse Koerd heeft donderdag in Hasselt 18 maanden cel effectief gekregen voor het kweken van wiet.

Gemaskerde en zwaarbewapende mannen vielen met groots machtsvertoon op 18 augustus vorig jaar binnen in de Linkhoutstraat in Lummen. De beelden van de inval kwamen uitgebreid in het nieuws. Samen met ...