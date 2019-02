Zwaarste diplomatieke rel “sinds de oorlog” tussen Italië en Frankrijk

Er is donderdag een ongezien diplomatiek incident losgebarsten tussen Frankrijk en Italië. Parijs heeft zijn ambassadeur in Rome “voor overleg” naar Frankrijk teruggeroepen na een reeks “schandalige uitspraken” van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Die had deze week in Parijs een ontmoeting met enkele gele hesjes.

In een bijzonder scherpe mededeling zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Italië zich bezondigd heeft aan “ongefundeerde aanvallen” en “onaanvaardbare provocaties”, en wel “de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Parijs verwijst naar Luigi Di Maio, vicepremier in de Italiaanse regering en leider van de Vijfsterrenbeweging, die dinsdag wereldkundig maakte dat hij in de omgeving van Parijs een ontmoeting had gehad met Christophe Chalençon en Ingrid Levavasseur, twee prominente figuren van de Franse gele hesjes. Vooral Chalençon staat bekend als een aanhanger van de harde lijn binnen de protestbeweging, die onder meer gericht is tegen het beleid van president Emmanuel Macron.

Na de ontmoeting schreef Di Maio op sociale media dat hij Chalençon en Levavasseur voor een tegenbezoek heeft uitgenodigd. “De nieuwe wind is de Alpen overgestoken”, voegde hij eraan toe.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 februari 2019

Al eerder spanningen

Parijs reageerde woensdag al geprikkeld op de “provocatie” van Di Maio, die de waarschuwing meekreeg “met zijn herhaalde tussenkomsten onze bilaterale relaties niet te schenden, zowel in het belang van Frankrijk en Italië”.

“Frankrijk is nu al maandenlang het doelwit van ongefundeerde aanvallen door Rome”, zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling. “Meningsverschillen zijn een ding, maar de relatie tussen twee landen manipuleren om electoraal gewin is wat anders.”

“Vreselijke president”

Eerder hadden Di Maio en vicepremier Matteo Salvini van de Lega al kritiek op onder meer het migratie- en economisch beleid van Frankrijk. Salvini noemde Macron toen al een “vreselijke president”, en riep de Fransen op bij de Europese parlementsverkiezingen niet te stemmen op zijn partij “La République En Marche”.

Diezelfde Salvini laat nu echter verstaan dat hij de diplomatieke rel niet op de spits wil drijven. “Ik ben vragende partij om de relatie met Frankrijk te normaliseren, maar dan moeten weliswaar drie fundamentele uitdagingen worden aangepakt”, zegt Salvini in een communiqué. Zo vindt hij dat Frankrijk ermee moet stoppen migranten terug te sturen naar Italië, moeten de langdurige controles aan de grens tussen Frankrijk en Italië tot het verleden gaan behoren, en verlangt Rome de uitwijzing uit Frankrijk van vijftien extreemlinkse Italianen die in hun thuisland worden verdacht van terrorisme. “Ik sta zeker open voor een ontmoeting met Macron om hierover van gedachten te wisselen”, laat Salvini nog weten.