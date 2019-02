Dealer dancing Real krijgt 24 maanden cel

De Hasseltse strafrechter heeft donderdag een 34-jarige Diepenbekenaar veroordeeld tot 24 maanden cel en 8.000 euro boete. Tussen 1 maart en 15 oktober 2018 zette de dertiger een handeltje op. Zijn werkterrein was dancing Real in Tongeren. Daar liep hij vorig jaar tegen de lamp.

Het was de hoofdportier die er de politie bij haalde. Hij greep in omdat er dealers aanwezig waren die klanten aanspraken om ze drugs te verkopen. Bij zijn arrestatie was de Diepenbekenaar onder invloed ...