Catherine Souverijns in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag

Tongeren - Woensdag 6 februari was er groot feest in het Dorpsrestaurant in Henis. Catherine Souverijns, beter gekend als Trinke van de bakker, werd in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag.

De zaal de Meir werd deze week speciaal voor Catherine mooi aangekleed en voor iedereen was er een glaasje Cava. Na het eten trakteerde Trinke de 128 aanwezigen op een stukje taart. Een oorkonde van de koning en een cheque van het stadsbestuur mocht ze in ontvangst nemen in aanwezigheid van Schepen Johnny Vrancken, Schepen Jos Schouterden en Schepen An Christiaens.

“Ik werd in Henis geboren op 2 februari 1919 en huwde in 1942 met Albert Slegers. In 1945 openden wij een bakkerij in Riksingen toen mijn zonen drie jaar waren. In 1986 is mijn man overleden. Mijn twee zonen, tweeling Leon en Henry hebben samen met de schoondochters de zaak verder gedaan. Ik heb ook nog vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Mijn geheim om zo oud te worden? Ik heb hard gewerkt, ik heb tot mijn 83ste jaar in de bakkerij gestaan, ik heb niet gerookt en nooit alcohol gedronken. Mijn hobby’s zijn kienen en kaarten en ik ga graag op reis", zegt ze met de glimlach.