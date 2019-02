Geen eerste Belgische zege in Ster van Bessèges, Coquard wint massaspurt

Bryan Coquard heeft de eerste etappe van de Franse rittenkoers Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman van Vital Concept - B&B Hotels was de rapste in een massaspurt in Beaucaire. Hij bleef de Italiaan Sacha Modolo en de Fransen Barbier, Sarreau en Laporte voor.

De rest van de top-tien kleurde tamelijk Belgisch in Bessèges. Met Tom Van Asbroeck (zesde), Kenny Dehaes (zevende), Roy Jans (achtste) en Amaury Capiot (tiende) stonden er vier Belgen bij de eerste tien.

Jasper Stuyven, die in Frankrijk zijn nieuwe sprintpositie voor het eerst in praktijk omzette (lees meer), werd ontgoochelend twaalfde. “We wilden onze sprint rijden met Jasper, maar in de laatste kilometers speelden ze elkaar kwijt en dus moest Jasper de sprint van veel te ver achteruit inzetten en waren zijn beste benen al weg. We hadden een kleine debriefing en we gaan proberen om morgen beter te doen”, vertelde ploegleider Steven de Jongh. “Niet de beste manier om te starten, maar ik ben gemotiveerd om hard terug te slaan”, reageerde Stuyven achteraf.