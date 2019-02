Drie romantische uitjes voor Valentijnvaka

In stijl dineren in je favoriete restaurant, een weekendje op hotel boeken of helemaal nietsdoen. De manier waarop Valentijn door koppels gevierd of helemaal niet gevierd wordt, is erg individueel. Wil je graag een keertje wat anders op Valentijn, maar ontbreekt je inspiratie? Wij helpen je op weg.

Dineren in de stoomtrein

Wat? Houden jullie beiden van een heerlijk diner, maar mag het in het kader van Valentijn wel eens wat specialer zijn dan jullie favoriete restaurants in de eigen regio? Waarom dan niet kiezen voor dineren in een rijtuig uit de legendarische Oriënt Express terwijl je door een authentieke stoomtrein de regio rond Maldegem verkent?

Wanneer? 8,9 en 10 februari 2019

Waar? Stoomtrein Maldegem, Stationsplein 8, 9990 Maldegem

Meer info: www.stoomtreinmaldegem.be

Wandelen langs de Letterenpromenade

Wat? Fans van poëzie en literatuur kunnen Oostende op een nieuwe manier ontdekken. Het parcours van de Letterenpromenade leidt jou en je geliefde langs leuke locaties in de stad, waar vijf schrijvers je laten meegenieten van enkele gedichten of een kort stukje proza.

Wanneer? 9 februari 2019

Waar? Kunstencampus Aan Zee, Ieperstraat 35, 8400 Oostende

Meer info: www.uitinoostende.be

Inbreken in een escape room

Wat? Voor dit uitje moet je even de grens met onze noorderburen over, maar dat hebben romantici er ongetwijfeld voor over. In deze omgekeerde escape room is het niet de bedoeling dat je zo snel mogelijk ontsnapt, maar dat je heerlijk lang ronddwaalt in een historisch pand met een schatkaart in je hand. Ook ter plekke overnachten behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer? Datum vrij te reserveren

Waar? Elfhuizen 10, 4931 Geertrijdenberg

Meer info: www.altijdblijvenspelen.nl