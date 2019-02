20-jarige Française betrapt met 86 XTC-pillen op XO

Houthalen-Helchteren -

Een 20-jarige Française uit Rijsel heeft zich donderdag in Hasselt moeten verantwoorden voor drugsbezit en -verkoop op Extrema Outdoor (XO) in Houthalen-Helchteren. In mei vorig jaar liep ze op de festivalweide tegen de lamp met 38 pillen in haar rugzak. In haar tent lagen nog eens 49 stuks plus cannabis en ketamine.