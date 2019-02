Mode Tom Ford houdt het midden tussen sensueel en speels met satijn en pluchen hoeden

De Amerikaanse topontwerper Tom Ford heeft woensdag zijn nieuwste collectie getoond voor najaar 2019. Daarin domineren sensuele silhouetten in gitzwart en luxueuze tinten zoals bordeaux, paars en mosgroen. Om het allemaal nog wat eleganter te maken, werkt de designer vaak met satijn en fluweel. Als contrast aan ontwierp hij ook lichtere creaties in kraakwit, pastels en metallic en pluchen hoeden à la Jamiroquai… omdat het in modeland nog altijd fun mag zijn. De serieuze boodschap kwam niet via schreeuwerige quotes op T-shirts, maar wel via de muziek tijdens het defilé. De modellen, onder wie Gigi Hadid, deden hun loopje op de tonen van “Don’t Dream It’s Over”. Deze hit van Crowded House uit 1986, meer specifiek de tekst “to build a wall between us, we know they won’t win” was volgens modekenners een sneer naar de ideologieën van Donald Trump.