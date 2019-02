Koud weer? Zo draag je laagjes

Hoe kouder de temperaturen, hoe beter het is om laagjes te dragen. Warm blijven en variatie creëren in je stijlvolle outfits? Dat doe je zo!

Elke laag afzonderlijk

Zomaar enkele kledingstukken over elkaar dragen, dat is niet echt de bedoeling van layering. Zorg ervoor dat elke laag afzonderlijk stijlvol genoeg is. Bijvoorbeeld: wissel je versleten T-shirt in voor een basic hemd, ga voor een cardigan in plaats van een sportieve hoodie… Enkel goedgekozen items zorgen voor een geslaagde portie layering.

Kijk naar de kleuren

De kleuren van je outfit op elkaar afstemmen, dat is geen overbodige luxe. Natuurlijk doe je met een all-black outfit nooit verkeerd, toch kan het geen kwaad om te experimenteren. Ga voor één hoofdkleur of print en vul aan met andere (neutrale) tinten om het laagjeseffect te versterken. Less is more!

Ga voor de juiste volumes

Last but not least: ga voor de juiste volume-verhoudingen. Hoe dunner je kledingstuk, hoe dichter bij je lichaam je het moet dragen. Ook qua tussenlaag kies je beter voor een iets lichter materiaal om het ‘Michelinmannetje’-effect te vermijden. Tip: op safe spelen? Zorg dan dat de bovenste laag altijd langer is dan de lagen eronder!