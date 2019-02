Trentin sprint sneller dan Bouhanni in Ronde van Valencia

Matteo Trentin heeft de tweede etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. In een heuvelachtige rit van 166 kilometer met start en aankomst in Alicante was de Europese kampioen de snelste in een massasprint voor de Fransman Nacer Bouhanni en de Brit Ben Swift. Morgen en zaterdag ligt de finish bergop. Boasson Hagen blijft leider.

Na de korte tijdrit van woensdag stond donderdag de eerste rit in lijn op het programma in de Ronde van Valencia: 166 kilometer over een geaccidenteerd parcours met start en aankomst in Alicante. De vroege vlucht zonder grote namen werd al op de laatste klim met de top op meer dan 40 kilometer van de streep - de Alto de Carrasqueta - gegrepen.

Op die helling was het even alle hens aan dek voor Team Jumbo-Visma, want hun sprinter Dylan Groenewegen werd gelost en verloor 40 seconden op het peloton. De Nederlandse geelhemden lieten zich uitzakken en reden het gat op 15 kilometer van de streep toe.

Een maat voor niets, zo bleek. Want Groenewegen liet zich door de bochtige finale verrassen en zou niet tijdig meer vooraan geraken. Matteo Trentin wrong zich het best door de verraderlijke bochten en begon op kop aan de korte laatste rechte lijn. De Italiaan van Mitchelton-Scott had net genoeg buskruit in de benen om een opzittende Nacer Bouhanni (Cofidis) af te houden. Ben Swift werd derde, voor Sonny Colbrelli en Alexander Kristoff. Leider Boasson Hagen finishte als zesde en blijft op kop van het klassement.