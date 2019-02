Anuna De Wever over Schauvliege: “Niet leuk om haar zo verdrietig te zien”

Klimaatactiviste Anuna De Wever vond het ontslag van Joke Schauvliege als minister niet nodig. Dat zegt ze voor de start van een nieuwe klimaatbetoging in Leuven. “Het was niet leuk om haar zo verdrietig te zien. Ik hoop dat het debat nu weer over het beleid kan gaan.”

De nieuwe betoging vindt in Leuven plaats omdat de organisatoren het hele land willen betrekken. “Voor sommigen is het moeilijk om elke week naar Brussel te komen. We gaan daarom het hele land rond”, legt ze uit. Volgende week trekken de jongeren terug naar Brussel, daarna is het nog “een groot vraagteken”.

De Wever is blij met wat de actie tot nu toe heeft opgeleverd. “Maar we zijn nog niet voldaan. Ik hoop dat er snel meer initiatief komt van de politici zelf. Bij sommigen is de boodschap nog niet aangekomen”, zegt ze.

Over Schauvliege zegt De Wever dat het ontslag niet de bedoeling was. “We proberen een positieve boodschap van samenwerking te geven. We zijn tegen groepen die online bashen. Maar we vonden het ook niet ok dat ze gelogen heeft.”