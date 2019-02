STVV deed vorig weekend een bijzonder goede zaak. Door de zege tegen Eupen sprongen de Kanaries over Anderlecht en AA Gent naar de vijfde plaats in de rangschikking. Leggen Marc Brys en co vanavond met een driepunter tegen Waasland-Beveren nog wat meer druk bij de concurrenten, die pas zondag in actie komen? Volg het hier live vanaf 20u.

Beleef de match hier live met videobeelden van de belangrijkste fases. Bent u geen abonnee? Dan kan u hier gratis een proefabonnement van 14 dagen nemen.