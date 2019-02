PSG-voorzitter Al-Khelaifi krijgt ondanks protest plaatsje in UEFA-bestuur

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, heeft een plaats gekregen in het uitvoerend comité van de UEFA. De 55 landen die bij de Europese voetbalbond zijn aangesloten, gaven daar donderdag op een congres in Rome toestemming voor.

De European Club Association (ECA) had de 45-jarige zakenman uit Qatar voorgedragen. Zijn intrede in het UEFA-bestuur is omstreden, omdat er sprake kan zijn van mogelijke belangenvermenging. De UEFA voert op dit moment immers nog een onderzoek uit naar de boekhouding van PSG, dat veel van zijn budget uit Qatar haalt.

Al-Khelaifi is ook voorzitter van de BeIN Media Group, een belangrijke tv-partner van de UEFA. Dat zou ook voor oneerlijke concurrentie kunnen zorgen. Javier Tebas, baas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, had de UEFA daarom opgeroepen om Al-Khelaifi niet op te nemen in het hoofdbestuur.