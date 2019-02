Binnenkort ook tol betalen op de Duitse Autobahn?

Duitsland mag een tolheffing voor buitenlandse automobilisten invoeren. Dat stelt advocaat-generaal Nils Wahl, adviseur van het Europees Hof van Justitie. De kans is groot dat het Hof dat advies volgt. “Dan wordt puzzelen met vignetten en heffingen voor wie door Europa reist”, stellen mobiliteitsorganisaties. “Als Europa niet ingrijpt, dan rijden we binnenkort met 20 vignetten op onze voorruit.”

Duitsland speelt al jaren met het idee om, naar Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld, een vignet in te voeren voor het gebruik van de Autobahn. Het Europees Hof van Justitie buigt zich later dit jaar over ...