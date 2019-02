Is het decolleté terug? Sterren op het AMfar Gala vinden van wel

Het Amfar Gala in New York luidt onofficieel als het startsein van New York Fashion Week. Op woensdagavond bracht het evenement, dat persoonlijkheden die zich inzetten in de strijd tegen HIV en Aids in de prijzen zet, voornamelijk supermodellen op de been die allemaal in de Amerikaanse stad neergestreken zijn voor de prestigieuze modeweek.

Kourtney (39) en Kim Kardashian (38) spannen de absolute kroon met hun diepe decolletés. De twee zussen lijken zich voor hun outfit ook sterk op elkaar geïnspireerd te hebben, aangezien de zwarte niemendalletjes zo'n grote gelijkenissen vertonen. Een statement van eensgezindheid?!

Je bent een supermodel of niet! Ook Alessandra Ambrosio (37) schrikt er niet voor terug om flink uit te pakken met haar boezem. Tegelijk laat ze met haar sexy zwarte jurk ook behoorlijk wat beenlengte zien ...

De rode loper van het gala werd door het ene na het andere supermodel ingenomen. Lais Ribeiro (28) vergeet gelukkig niet om haar wervelende, fluwelen jurk in de kijker te zetten, zoals het een echt model betoogt.

Heidi Klum (45) heeft de catwalk al een tijdje achter zich gelaten, maar het voormalige Duitse supermodel hoeft niet voor haar jongere opvolgers onder te doen. En dat laat ze maar al te graag zien in haar zilverkleurige charlestonjurk.

De Zweedse Elsa Hosk (30) overtuigt in een eenvoudige, zwarte jurk die buiten het naveldiepe decolleté netjes alles bedekt. Eenvoudig, maar stijlvol. Het supermodel werkt het geheel af met een gouden ketting met kruisje.

Bregje Heinen (25) is hier nog een nobele onbekende, maar in de modewereld is ze al een tijdje een gevestigde waarde. Het Nederlandse model hees zich voor dit evenement niet in een sexy jurk met decolleté, maar met haar maatpak laat ze zich in elk geval ook van haar beste kant zien.