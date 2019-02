Kampioenen der Lage Landen tegen elkaar in FIBA Europe Cup

In de gebouwen van FIBA Europe te Munchen had de lottrekking voor de Round of Sixteen, dus de achtste finales, van de FIBA Europe Cup plaats.

Filou Oostende treft in de Round of Sixteen Donar Groningen. Dat worden dus twee duels tussen de kampioenen van de Lage Landen. Woensdag 6 maart heeft de heenmatch in Oostende plaats, woensdag 13 maart de terugwedstrijd in Groningen. De winnaar van deze fase speelt in de kwartfinales tegen Varese (met Jean Salumu) of Prishtina (met Khalid Boukichou).

Donar Groningen is de ex-club van Chase Fieler. Groningen plaatste zich as lucky loser na een zege uit verlenging woensdag tegen Varese.

“Het is mooi meegenomen dat het een redelijk dichte verplaatsing is. Het worden geen gemakkelijke matchen want Groningen deed in de FIBA Europe Cup al veel ervaring op”, reageert Yannick Desiron.