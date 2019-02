Kortgedingrechter doet “zo snel mogelijk” uitspraak over uitzendverbod VTM-reeks over moord op Sally Van Hecke

Antwerpen - De Brusselse kortgedingrechter doet zo snel mogelijk uitspraak over de vraag van het Antwerpse parket om de uitzending van het tv-programma “Cold Case” te verbieden. De advocaten van het Antwerpse parket en van de programmamakers hebben donderdagvoormiddag hun argumenten in allerijl uiteengezet, aangezien de eerste uitzending voor donderdagavond gepland is.

Het productiehuis Het Nieuwshuis heeft met “Cold Case” een reeks uitzendingen gemaakt over de onopgeloste moord op Sally Van Hecke in Antwerpen in 1996. Volgens de makers hebben ze in het dossier een doorbraak bereikt en zouden ze de naam van de “vermoedelijke dader” bekendmaken. Een naam werd niet gegeven, maar het zou gaan om de veroordeelde seriemoordenaar Claudy Pierret.

“Het eerste onderzoek naar de moord leverde geen dader op maar nadat onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers in 2017 naar het parket stapte met de resultaten van zijn eigen onderzoek, werd het onderzoek heropend”, zei de advocaat van het Antwerpse parket. “Het parket kreeg de eerste uitzending te zien maar daaruit blijkt dat er een aantal ernstige problemen zijn met het programma. Het is tendentieus, er zitten onwaarheden en onjuistheden in. Bovendien bestaat het gevaar dat een aantal bewijselementen verloren gaan of later niet meer kunnen gebruikt worden om de dader te vervolgen.”

Volgens het parket wordt niet alleen het vermoeden van onschuld geschonden maar begaan de makers ook inbreuken op de deontologische code van de journalisten.

Dat alles wordt door de programmamakers ten stelligste ontkend. “Journalisten hebben het recht om kritisch verslag uit te brengen over lopende strafonderzoeken, en daarover eigen hypotheses te opperen, “ zei meester Verbist, de advocaat van VTM. “Het geheim van het onderzoek is op hen niet van toepassing en zij zijn ook niet verantwoordelijkheid voor de correctheid van de bewijsgaring.”