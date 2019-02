“De boodschap is nog niet helemaal aangekomen”: Anuna De Wever reageert op scherpe commentaar

Antwerpen / Mortsel -

“Weer geen school? Luiaards!” Het is een van de vele commentaren op de klimaatbetogers die te lezen zijn op Facebook. Hoewel dat Anuna De Wever, van #YouthForClimate door velen -voornamelijk jongeren- als een heldin wordt beschouwd, krijgt ze via sociale media ook veel bagger over haar heen. Nu reageert ze op die kritiek in de studio van Studio Brussel. Ook het ontslag van voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wordt besproken.