Breese DJ opent grootste après-skifeestje in het Sportpaleis

Bree - Op zaterdag 16 februari draait de Breese dj The Bobmeister, in het dagelijkse leven gekend als Bob Gysen, in een nokvol Antwerps Sportpaleis tijdens de eerste editie van Moose bar XXL: het grootste après-skifeest van Belgie¨. “Het is iets waarvan je als artiest droomt, maar nooit durft denken dat het werkelijkheid kan worden. Ik kijk er enorm naar uit!” aldus Bob.

Sinds november kan je in de steden Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Kortrijk en Gent losgaan op de leukste après-skimuziek in de Moose bar. “Als je er binnenstapt, waan je jezelf in Oostenrijk”, vertelt resident-DJ Bob. “Halve liters, gekke après-skimuziek en schnaps geserveerd door jongens en meisjes in Lederhosen en Dirndls.”

Het succes is zo groot dat de Hasseltse initiatiefnemer Club Versuz nu voor een unieke uitdaging gaat: op 16 februari wordt het grootste après-skifeest van het land georganiseerd! Zo’n 20-tal artiesten zullen hun opwachting maken. Naast de vertrouwde Moose bar-DJ’s, waarvan The Bobmeister er een is, komen onder meer DJ Ötzi, de man die ons kennis liet maken met 'Anton Aus Tirol', DJ Paul Elstak (bekend van ‘Rainbow in the sky’), Willy Sommers, De Romeo’s, Kobe Ilsen en Victor Verhulst, Gebroeders Ko en nog zoveel meer! Er komt een toog van maar liefst 200 meter en mensen komen verkleed in authentieke Beierse/Oostenrijkse klederdracht, trekken een skipak aan of zetten een helm op. Kortom, Moose Bar XXL wordt enorm. “Het is een eer dat ik dit zot feest mag openen”, besluit Bob.