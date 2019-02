Peltenaar (29) komt niet opdagen in rechtbank omdat hij minder mobiel is: “Hij weegt meer dan 200 kilo”

Overpelt - Een 29-jarige Peltenaar is in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel voor zedenfeiten. De man stuurde een maand geleden zijn kat naar het proces omdat hij door zijn zwaarlijvigheid minder mobiel is en zich moeilijk kan verplaatsen. Volgens zijn advocate weegt de man meer dan 200 kilo droog aan de haak.

Zijn zwaarlijvigheid had evenwel geen invloed op zijn seksuele interesse in minderjarige jongens. In 2015 startte hij via Skype gesprekken met twee jongens. Een jongen zette hij aan tot ontucht toen de minderjarige zich bevredigde voor de camera. Ook stuurde de jongeman een foto van zijn penis door naar de Peltenaar die hij op zijn beurt doorstuurde naar een andere jongen. ‘Bezit en verspreiding van kinderporno’, oordeelde de rechtbank. In een gesprek met een andere tiener suggereerde de verdachte om de minderjarige 20 euro te betalen als hij hem oraal zou bevredigen. Zo ver kwam het niet. De moeder van een van de slachtoffers kreeg lucht van de praktijken en stapte naar de politie.

Uit deskundig onderzoek bleek dat de dader functioneert op niveau van zwakbegaafdheid met op seksueel vlak duidelijke homoseksuele en pedofiele tendensen. In 2009 kreeg de man al een gunstmaatregel voor aanranding van de eerbaarheid van een 14-jarige. Nu krijgt hij opschorting van straf op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is de twintiger voor vijf jaar uit de rechten ontzet en moet hij 1.200 euro boete effectief betalen.