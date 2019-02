Meghan Markle schreef brief aan haar vader: “Maak me geen slachtoffer in de media”

De Amerikaanse Meghan Markle heeft na haar huwelijk een brief geschreven aan haar omstreden vader, die wegens een hartaanval niet op haar huwelijk aanwezig was. Daarin vroeg ze hem om te stoppen met haar belachelijk te maken in de media. Dat beweren enkele anonieme vriendinnen van de hertogin van Sussex in een interview met showbizzblad People.

De voorbije maanden stond de getroebleerde relatie tussen Meghan Markle en haar vader Thomas in de schijnwerpers. Hij liet zich dik betalen door roddelbladen voor spontane kiekjes van zijn dochter en ook zijn smeekbedes om contact te hebben met de hertogin gingen niet onopgemerkt voorbij. Maar nu blijkt dat dat hunkeren naar contact vooral voor de show was…

Volgens de vriendinnen kon hij wel degelijk zelf het heft in handen hebben genomen. “Hij weet hoe hij haar kan bereiken. Haar telefoonnummer is in jaren niet veranderd, maar hij heeft nog nooit gebeld of een bericht gezonden. Het is heel pijnlijk. Ik denk dat ze altijd kapot zal zijn door wat hij heeft gedaan. Als dochter heeft ze nog steeds veel sympathie voor hem”, klinkt het.

Volgens haar girl squad heeft Meghan na haar huwelijk met prins Harry op 19 mei een brief geschreven aan haar vader. “Papa, ik ben diepbedroefd. Ik hou van jou. Ik heb maar één vader. Stop alsjeblieft met een slachtoffer van me te maken in de media, zodat we onze relatie kunnen herstellen”, stond er onder meer in.

Thomas Markle zou op de brief gereageerd hebben met een langere brief, waarin hij een fotoshoot met haar vraagt. Dat is bij de hertogin in het verkeerde keelgat geschoten. “Het voelt alsof hij haar wens niet heeft gehoord, want hij wil net het tegenovergestelde. Ze zegt dat ze niet via media wil communiceren, en hij vraagt om het wél te doen.”