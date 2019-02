Middenschool Sint-Jan bedankt leerkrachten met ontbijt

Beringen - Afgelopen maandag was er een pedagogische studiedag gepland voor de leerkrachten van het Spectrumcollege campus Beringen, maar voor de leerkrachten van de middenschool Sint-Jan had directeur Ronny Schulpé nog een extraatje in petto. Zo konden de leerkrachten om 7.30 uur bij hun aankomst in de school meteen aan tafel aanschuiven voor een heerlijk ontbijt.

Een heerlijk ontbijtbuffet was de verrassing die directeur Ronny Schulpé voor zijn leerkrachten in de middenschool Sint-Jan had. “Normaal organiseren we dit op de Dag van de Leerkracht, maar toen stond er een lokale vrije dag gepland. Vandaar dat we deze activiteit naar de pedagogische studiedag verschoven. Directeur Schulpé dankte zijn personeelsleden voor hun inzet het hele jaar door en had een speciaal woord van dank voor de collega-leerkrachten die geholpen hadden aan dit ontbijtbuffet. Zijn dank ging in het bijzonder naar Ria Voortmans, die net 60 jaar was geworden en al jarenlang de coördinatie van dit ontbijt en ook van de pannenkoekendag voor haar rekening neemt. De leerkrachten waardeerden dit mooi dankgebaar. “Het is altijd fijn om zo’n schouderklopje te mogen ontvangen. En als dat dan nog lekker smaakt, is dat mooi meegenomen”, zegt Laurens Hagelsteens.