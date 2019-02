Januari is op het eerste gezicht een maand voor niets geweest. In alle reeksen houdt de koploper immers stand behalve in eentje. Uitgerekend in - jawel - eerste stijgt maandwinnaar Joeri Op de Locht van Torpedo met stip van achttien naar één. Zéér merkwaardig vooral omdat Mehmet Simsek van zijn troon geduwd wordt, uitgerekend de orkestmeester van W. Koersel dat de laatste weken de pannen van het dak speelt.