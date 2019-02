Het Zimmer Hotel, dat Bart Scheers en Betty Owczarek in 2009 op de Aarschotsesteenweg 4 in Lier openden, heeft een nieuwe eigenaar. Het gaat om Jorn Wittevrongel (32) van het Best Western Plus Aldhem Hotel in Grobbendonk. Na een grondige renovatie heropent het hotel onder de naam B-INN.