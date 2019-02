KVC Westerlo haalt Christian Brüls terug naar België

Westerlo - Christian Brüls gaat opnieuw in België voetballen. De middenvelder heeft woensdag een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij 1B-club Westerlo. De Kemphanen bedongen ook een optie voor een extra seizoen.

De dertigjarige Brüls zat na zijn avontuur in Cyprus bij FC Pafos al enkele maanden zonder club, maar keert nu terug naar het Kuipje. “Ik heb lang niet gespeeld, maar ik weet zeker dat ik mijn kwaliteiten niet verloren ben. KVC Westerlo is de enige club die mij de kans geeft, en ik wil hen mijn dank op het veld teruggeven”, reageerde de aanvallende middenvelder op de clubwebsite. Brüls trainde sinds begin deze week mee bij Westerlo, en kon de technische staf overtuigen.

Na zijn doorbraak bij Eupen (2005-2008) in tweede klasse volgden verschillende clubs in binnen- en buitenland. Via MVV (2008 en 2009-2010), Trabzonspor (2009), Westerlo (2010-2012), AA Gent (2012-2013), OGC Nice (2013-2014) en Standard (2015-2016) belandde hij in Frankrijk bij Stade Rennes (2014-2015 en 2016-2017). Na een half seizoen bij Eupen kwam Brüls in Cyprus terecht, waar zijn contract afgelopen zomer niet werd verlengd.

Westerlo probeert zijn nieuwe aanwinst zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen. “Ik voel mij klaar om te spelen. Vorige week heb ik mijn medische testen gedaan en deze waren vrij goed”, aldus Brüls, die in 2011 met KVC Westerlo de bekerfinale speelde tegen Standard. “Ondanks het verlies, een van mijn mooiste herinneringen. Daarom ben ik blij hier terug te zijn.”