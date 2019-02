West-Vlaming (44) sterft eenzaam in caravan terwijl dochter Rose (24) wereld verovert als topmodel

Terwijl Rose Bertram (24) de wereld verovert als een van de grootste topmodellen van het moment, is haar vader Dave (44) eenzaam gestorven in zijn caravan op een camping in Nieuwpoort. Alles wijst op een CO-vergiftiging. Zijn lichaam werd pas een week na zijn overlijden gevonden. “Mijn hart is gebroken, het spijt me dat ik je niet kon helpen”, reageert het topmodel zelf.