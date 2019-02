Theo Francken haalt hard uit naar beleid van opvolger Maggie De Block: “En dan verrast zijn dat het chaos is...”

Twee maanden nadat hij en zijn partij de regering verlieten, heeft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn oordeel gegeven over het beleid van zijn opvolger, Maggie De Block. En dat oordeel is allerminst positief.

“De officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar ik kondig nu al aan dat het aantal asielaanvragen voor ons land in januari de 2.400 zullen overschrijden. Dat is twee keer meer dan in december”, aldus Francken aan Sudinfo. “Mevrouw De Block heeft toen grote verklaringen afgelegd, maar eigenlijk lagen de cijfers toen zo laag door de quota (maximaal 50 aanvragen per dag, nvdr.) die ik had ingesteld. Die zijn van kracht gebleven tot 10 december, maar toen heeft mevrouw De Block ze geschrapt. Komt nog bij dat de FOD Vreemdelingenzaken op het einde van de maand enkele dagen niet geopend was door de feestdagen. Nu die quota afgeschaft zijn, zullen de cijfers echt stijgen.”

Die quota werden in december toch geschorst door de Raad van State? Daar zou Francken toch ook zelf mee geconfronteerd geweest zijn moest hij nog staatssecretaris zijn? “Dat zijn gerechtelijke beslissingen en dus aanvechtbaar. Ik kreeg tijdens mijn termijn ook te maken met een gerechtelijk bevel dat me verplichtte om een visum te verlenen aan een Syrisch gezin. De rechter stelde toen zelfs een boete in per dag dat ik het niet deed, maar ik vocht de beslissing aan en won uiteindelijk. Soms moet je koppig en creatief zijn. Waarom de afschrikkingscampagne tenietdoen? En dan verrast zijn dat het chaos is...”