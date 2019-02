Vragen bij fitheid Anderlecht-aanwinst Yannick Bolasie: “Bij Aston Villa leek hij nooit wedstrijdfit”

De Engelse voetbaljournalist Neil Moxley, een clubwatcher van Aston Villa, heeft de fitheid van Yannick Bolasie in vraag gesteld. Bolasie werd op de laatste dag van de transfermercato met de grote trom binnengehaald bij Anderlecht, maar zou nog kampen met de naweeën van een zware knieblessure.

Bolasie was de grote coup van Anderlecht op de laatste dag van de wintertransferperiode. De flankaanvaller had enkele dagen eerder zijn uitleenbeurt aan Aston Villa stopgezet. Daardoor kon paars-wit de Congolees, die toch enige naam heeft in Engeland, tot het einde van het seizoen lenen. Zondag maakte hij in de Clasico tegen Standard meteen zijn debuut voor Anderlecht.

Alleen staan er vraagtekens achter zijn naam. Bij Aston Villa, nochtans een Engelse tweedeklasser, kwam hij niet verder dan twee goals en vijf assists. Clubwatcher Neil Moxley verwijst naar een zware knieblessure die Bolasie eind 2016 opliep, waardoor hij een jaar buiten strijd was. “Ik vraag me af of hij wel helemaal hersteld is van die blessure”, vertelt hij aan de Waalse krant La Dernière Heure. “We hebben nooit de indruk gehad dat hij helemaal wedstrijdfit is.”

Foto: BELGA

Uitleenbeurt stopgezet na woordenwisseling

Bovendien zou de uitleenbeurt van Bolasie aan Aston Villa stopgezet zijn na een stevige woordenwisseling met trainer Dean Smith. “Na de wedstrijd tegen Hull City had (trainer, nvdr.) Smith hem eens goed de waarheid gezegd. Hij zei hem dat meer van hem verwacht werd”, aldus Moxley. “Daarna hebben de twee partijen beslist zijn uitleenbeurt stop te zetten. Bij Aston Villa waren ze opgelucht van zijn zware salaris af te zijn.”

Komende zondag kan Bolasie voor het eerst in de basis starten bij Anderlecht. Zijn concurrent op de flank Zakaria Bakkali is immers geschorst.