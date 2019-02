Stilstaande trein in Diepenbeek zorgt voor gesloten overwegen: vertraging van 30 minuten

Diepenbeek - In het station van Diepenbeek staat sinds 8.20 uur vanmorgen een defecte trein op de lijn Maastricht-Luik-Hasselt stil. Daardoor ontstond een ‘Groot alarm’ op enkele naburige overwegen waardoor enkele belangrijke wegen in de gemeente onderbroken zijn.

“Er wordt gewerkt om de trein weer rijdend te krijgen, maar voorlopig blijven de overwegen in de buurt uit veiligheid nog gesloten”, klinkt het bij spoorwegbeheerder Infrabel. “Op het andere spoor passeren treinen aan zeer lage snelheid.”

Het gaat om de overwegen Waardestraat en Peperstraat die dicht zijn. Er is een ‘hulptrein’ onderweg om de trein weg te halen. Intussen is er op de treinverbindingen Hasselt-Tongeren-Luik een vertraging van 20 tot 30 minuten in beide richtingen omdat er maar 1 spoor beschikbaar is.