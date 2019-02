Voel je je 's nachts zieker dan overdag? Dat is de schuld van je biologische klok

Ongeacht of je kampt met de griep, een voedselvergiftiging of een banale verkoudheid, ongetwijfeld heb je al opgemerkt dat je je 's nachts vaak zieker voelt dan overdag. En daar zit je biologische klok voor iets achter.

Nee. Je beeldt het jezelf niet in. Als je ziek bent, voel je je 's nachts vaak veel zieker dan overdag en dat valt medisch eenvoudig te verklaren. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse University of Texas is je biologische klok de grootste boosdoener, al zijn er ook nog een aantal andere factoren die kunnen meespelen.

Immuunsysteem in de hoogste versnelling

Je biologische klok reguleert immers niet enkel je slaap, het helpt ook het immuunsysteem te besturen. Dat benadrukt Michael Smolensky, professor in biomedische technologie aan de University of Texas. "De activiteit van je immuunsysteem, dat verantwoordelijk is voor het bestrijden van ziekteverwekkers, is niet constant. Dat wordt grotendeels bepaald door je biologische klok. En die schakelt je immuunsysteem 's nachts in de hoogste versnelling, waardoor je je tijdens je slaap stukken slechter kan voelen dan overdag."

In de namiddag en in de vooravond schakelt je immuunsysteem meestal net een versnelling lager. Hierdoor voel je je misschien even wat beter, vooraleer je enkele uren later alweer volop door je ziektesymptomen geveld wordt. Leg die zakdoekjes, neussprays en koortswerende medicatie maar alvast klaar op je nachtkastje.

Ook deze factoren kunnen bijdragen tot je nachtelijke ellende ...

Volgens Rob Danoff, een Amerikaanse arts verbonden aan het medisch centrum Aria-Jefferson Health, kan ook het gebrek aan afleiding je 's nachts parten spelen: "Je hoofdpijn of pijnlijke keel heb je tijdens het televisiekijken voor een stuk kunnen uitschakelen, maar in je bed is er helemaal geen afleiding meer. Hierdoor lijkt de pijn mogelijk heviger."

Bij maagklachten kan een lighouding volgens de arts dan weer heel wat ellende bezorgen. 'Wanneer je overdag recht op je benen staat, zal je minder last ondervinden van maagslijm. Als je neer gaat liggen, zal dit maagslijm zich gaan ophopen aan de achterzijde van de keel, wat een onaangenaam gevoel met zich meebrengt."