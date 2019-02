Dit is het populairste modemerk ter wereld

Gucci mag dan recent wel betrokken zijn geweest bij enkele schandaaltjes, hun populariteit heeft er in elk geval niet onder geleden. Het Italiaanse luxemerk blijft het meest geliefde merk ter wereld. Dat heeft het internationale modeplatform Lyst aangekondigd.

Het internationale modeplatform Lyst geeft driemaandelijks een rapport vrij met daarop de populairste internationale merken. Hun meest recente rapport is opgesteld over de periode oktober, november en december van het voorbije jaar en hoewel Gucci daarvoor kort even de fakkel moest doorgeven aan Off-White, prijkt het nu alweer helemaal bovenaan het lijstje van populairste merken.

Het modeplatform analyseert voor hun rapport het digitale shoppinggedrag van vijf miljoen consumenten verspreid over 12.000 winkeladressen. Volgens de data van Lyst zochten zes miljoen personen naar een handtas, riem of schoenen van Gucci tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar.

Lyst voorspelt overigens dat Gucci hoogstwaarschijnlijk nog wel even de hoogste regionen van hun lijst zal blijven aanvoeren. Het Italiaanse modemerk is niet enkel al sinds 2017 de absolute aanvoerder, volgens de recente data verkocht het merk twee keer zoveel als acht andere merken uit het lijstje samen. Wie Gucci van de troon wil stoten, zal met andere woorden een flinke inhaalbeweging moeten inzetten.

Dit zijn de tien populairste modemerken:

1. Gucci

2. Off-White

3. Balenciaga

4. Moncler

5. Fendi

6. Versace

7. Stone Island

8. Vetements

9. Valentino

10. Burberry