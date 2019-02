Gerecht wil VTM-reeks over moordzaak verbieden, moeder van Sally boos: “Wens het parket een prettige nachtrust toe, ik slaap al 22 jaar niet meer”

Het Antwerpse parket wil via de rechtbank verhinderen dat de tv-reeks ‘Cold Case’, waarin de moord op Sally Van Hecke zou worden opgelost, donderdagavond op VTM zou worden uitgezonden. Dat bevestig het parket. Een rechter moet donderdag beslissen of het programma ’s avonds mag worden uitgezonden.

Lees ook. Claudy Pierret: “Ja, ik heb twee mensen vermoord. Maar Sally niet”

Al sinds VTM de tv-reeks op maandag 28 januari aankondigde, toonde het Antwerpse parket zich een tegenstander. “Omdat het hier om een lopend onderzoek gaat”, zo liet het parket optekenen. “De moord op Sally Van Hecke wordt nog druk onderzocht. Op dit moment lopen verschillende onderzoeksdaden en worden verschillende onderzoekspistes bewandeld. De actieve stand van het onderzoek is het productiehuis ook bekend, omdat de verklaringen van hun journalist in 2017 geleid hebben tot de heropening. Er is dus helemaal geen sprake van een cold case of een onopgeloste moordzaak.”

“Als er nu verdachten worden aangewezen, kan dat het onderzoek in de war sturen. Ook het recht op verdediging van een verdachte kan hierdoor geschonden worden.” Dat zou dan weer een rechtszaak kunnen verstoren.

De afgelopen negen dagen is er druk onderhandeld tussen VTM en het parket. VTM beloofde eerder vandaag om geen archiefbeelden van oude opsporingsprogramma’s te gebruiken.

Het parket stapt nu toch naar de rechter. “Het parket heeft vandaag een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel met de vraag om het programma ‘Cold Case’ voorlopig niet uit te zenden”, bevestigt het parket.

“Woensdagochtend heeft VTM, tot onze zeer grote teleurstelling, beslist om het programma toch uit te zenden op de geplande data met de nodige aanpassingen”, zegt het parket. “ Ons standpunt blijft dat daardoor het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek dreigt geschaad te worden. In de gegeven omstandigheden zag het parket Antwerpen zich genoodzaakt om alle wettelijke middelen aan te wenden teneinde de sereniteit en de continuïteit van het lopende strafonderzoek te verzekeren.”

De rechtbank van eerste aanleg besliste dat de zaak op donderdag bij kortgeding behandeld wordt. Zowel het parket als VTM mogen hun standpunten uitleggen. Daarna moet de rechter beslissen of het programma ’s avonds mag worden uitgezonden.

“Belangrijk dat zulke documentaire programma’s worden uitgezonden”

VTM zelf meldt dat ze de dagvaarding ten zeerste betreuren. “De programmamakers meldden ons namelijk dat ze het parket al lange tijd geleden op de hoogte brachten. Meer nog, het is dankzij de informatie van de programmamakers dat het parket de 20-jaar oude zaak heeft heropend. Het is wel heel vreemd om nu plots, de avond voor de uitzending, gedagvaard te worden. We zullen morgen uiteraard ons standpunt verdedigen voor de rechtbank. We vinden het belangrijk dat zulke documentaire programma’s kunnen gemaakt en uitgezonden worden. Net zoals die er bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel zijn gemaakt en uitgezonden. Het publiek heeft het recht om die informatie te krijgen.”