Ferrari: "Wij willen alle F1-titels winnen"

Ferrari heeft met Mattia Binotto een nieuwe teambaas en net zoals bij een trainerswissel in het voetbal hopen ze in Maranello ook op een schokeffect. Het budget van de Scuderia wordt alvast verhoogd.

Volgens een bron van het Duitse ‘Autobild’ zorgt de vervanging van Arrivabene door Mattia Binotto als teamchef bij Ferrari voor een nieuwe wind bij het Italiaanse team.

Dit jaar moet het gebeuren bij Ferrari, in 2019 willen ze in Maranello de eerste wereldtitel sinds 2008 vieren. Toen waren het Felipe Massa en Kimi Raikkonen die de honneurs waarnamen voor de Scuderia en de constructeurstitel naar Maranello haalden.

Dit jaar is het aan Sebastian Vettel en Charles Leclerc om de tifosi nog eens te laten juichen. Ferrari-baas Louis Camilleri windt er alvast geen doekjes om: “Vorig jaar hebben we ons beste jaar gekend sinds het behalen van de constructeurstitel in 2008. Voor 2019 is ons doel duidelijk, wij willen alle titels winnen.”

Om die steile ambities waar te kunnen maken laat Camilleri weten, zonder precieze cijfers te noemen, dat het budget van Ferrari verhoogd wordt.

“We zijn bereid om meer geld uit geven om dat doel te bereiken.” Vorig jaar gaf Ferrari volgens de geruchten twintig miljoen euro minder uit dan Mercedes.

Mattia Binotto krijgt dus alvast het volste vertrouwen om aan het werk te gaan. De nieuwe teamchef is naar verluidt op zoek naar een rechterhand om hem bij te staan in de fabriek op het gebied van organisatie, onderdeelontwikkeling en productie.

Er sijpelen ook nog een paar berichten door uit Maranello over de nieuwe bolide voor 2019. Die zal waarschijnlijk de naam SF90H dragen en zal wat donkerder van kleur zijn dan dat we gewend zijn.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: