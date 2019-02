Werknemers woonzorgcentra voeren vandaag actie voor meer personeel en tegen stijgende werkdruk

De werknemers van de Vlaamse woonzorgcentra voeren vandaag in Brussel actie voor meer personeel en tegen een stijgende werkdruk. Ze verzamelen om 10.30 uur aan het station Brussel-Centraal en trekken vandaaruit naar het Martelarenplein. Dat meldt de christelijke vakbond LBC-NVK. De actie gaat uit van de drie vakbonden. Er worden tussen de 1.000 en 1.500 deelnemers verwacht.

“Het personeelstekort en de werkdruk zijn in de meeste woonzorgcentra erg groot. Van werkbaar werk is vaak geen sprake meer. Slechts de helft (48 procent) van de werknemers in de ouderenzorg heeft een werkbare job”, klinkt het.

De actievoerders vragen aan de huidige Vlaamse regering en de politieke partijen om zich vóór de verkiezingen te engageren voor een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg en de essentiële aanwerving van ongeveer 6.000 personeelsleden tegen 2023.

“Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger en verhuizen pas naar een woonzorgcentrum als het echt niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben dan ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger het geval was. In de komende jaren zal er hoe dan ook personeel moeten bijkomen om kwalitatieve en menselijke zorg te kunnen verzekeren én om de werkdruk te verminderen”, verklaart vakbondssecretaris Olivier Remy van LBC-NVK.