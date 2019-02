Corbyn zegt Brexitdeal van May te zullen steunen als ze akkoord gaat met douane-unie

Labour-leider Jeremy Corbyn wil de Brexitdeal van de Britse premier Theresa May steunen als ze akkoord gaat met een douane-unie. Dat blijkt uit een brief van Corbyn aan May die woensdagavond vrijgegeven werd.

In de brief geeft Corbyn aan dat hij vijf wettelijk bindende toezeggingen wil van May in ruil voor de steun van zijn partij voor haar Brexitdeal. Bij die toezeggingen is de oprichting van een douane-unie.

“Wij zijn van mening dat een douane-unie noodzakelijk is om de handel te kunnen bieden die onze bedrijven, werknemers en consumenten nodig hebben, en dat het de enige haalbare mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat er geen harde grens komt met Ierland”, aldus Corbyn.

Het aanbod van Corbyn, dat ervoor moet zorgen dat Groot-Brittannië na de Brexit dichter bij de Europese Unie blijft dan met het plan van May, riskeert wel nog voor onenigheid te zorgen bij de achterban van Labour, waar sommigen nog hopen op een tweede referendum over de Brexit.

Het was Corbyn die het parlement tot de vertrouwensstemming had gebracht die May nipt overleefde, nadat een grote meerderheid haar Brexitakkoord had verworpen. Daarna weigerde hij met haar te overleggen over een aanpassing van de deal.