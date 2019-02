VN: “Afgelopen vier jaar de warmste ooit geregistreerd”

De afgelopen vier jaar zijn volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de warmste sinds het begin van de metingen bijna 170 jaar geleden. 2018 is het op drie na warmste jaar ooit, meldde de organisatie woensdag in Genève. Zij bevestigde de bevindingen van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaans agentschap dat zich zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie.

De temperatuur in de jaren 2015 en 2017 lag 1,1 graden boven het gemiddelde. Het warmste jaar ooit was 2016 met 1,2 graden meer dan het pre-industriële gemiddelde. In dat jaar namen meteorologen een ongewoon krachtig El Niño-effect waar. Met het alle paar jaar opkomende weerfenomeen El Niño verandert de windstroming en watertemperatuur in de Stille Oceaan, die het weer in grote delen van de Aarde beïnvloeden.

De warmterecords zijn “een duidelijke indicatie voor de aanhoudende klimaatverandering op lange termijn”, schrijft de WMO na evaluatie van gegevens uit vijf bekende databanken. De warmste twintig jaren vonden de afgelopen 22 jaar plaats, zei WMO-secretaris-generaal, Petteri Taalas. “De reductie van broeikasgassen en klimaatadaptatie moet wereldwijd een prioriteit zijn”, zei hij. Door de concentratie van door mensen veroorzaakte broeikasgassen in de atmosfeer van de Aarde, die op recordniveau ligt, hoopt de warmte op onze planeet zich op.

“De opwarming van de afgelopen vier jaar was buitengewoon, zowel op het land als in de oceaan”, zei Taalas. “De hogere gemiddelde temperatuur en recordconcentraties CO2 in de atmosfeer van de Aarde heeft enorme gevolgen. “Veel landen en miljoenen mensen hebben in 2018 extreme weersomstandigheden meegemaakt met verwoestende gevolgen voor de economie en het ecosysteem.

Zelfs 2019 toont al extreem weer. Australië, op het zuidelijk halfrond waar het nu zomer is, beleeft de warmste januarimaand sinds het begin van de registraties. Het eiland Tasmanië onder Australië maakt de droogste maand januari ooit mee.

Tegelijkertijd teistert extreme koude de VS.”Het koude weer in het oosten van de VS weerlegt zeker geen klimaatverandering”, zegt Taalas. Het Noordpoolgebied warmt tweemaal sneller op dan het gemiddelde van alle wereldregio’s, ijs smelt en dergelijke veranderingen beïnvloedden het klimaat. De veranderingen in het Noordpoolgebied zouden kunnen hebben bijgedragen aan de koudegolf in VS.