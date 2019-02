Voor Beke telt niet alleen partijbelang, maar ook eigen ambitie

BrusselHoe geraakt CD&V eigenlijk weg met het ontslag van Joke Schauvliege als minister? Redelijk goed, zo lijkt. De storm rond de persoon Schauvliege is gaan liggen, met dank aan haar tranen en de sms-pesterijen. Ineens heeft iedereen het weer over ‘de mens’ in plaats van over ‘de politica’. Trouwe partijsoldaat Schauvliege heeft CD&V zeker schade berokkend, dus moest partijvoorzitter Wouter Beke wel ingrijpen. Anders zou niet alleen zijn partij klappen krijgen, maar kan hij ook zijn droom om premier te worden opbergen.