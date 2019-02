HasseltOns land kampt officieel met een griepepidemie. Voor de tweede week op rij werd de epidemische drempel van 157 patiënten met griepsymptomen per 100.000 Belgen overschreden. “De intensiteit blijft vooralsnog matig, maar we zien wel dat vooral de virusstam H2N2 in omloop is, die vooral ouderen treft”, klinkt het bij Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.