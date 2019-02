Tot op haar sterfbed waren ze aan het bekvechten, maar Tommy Wieringa kon zich als schrijver geen kleurrijker personage wensen dan zijn eigen moeder. Vier jaar na haar dood schildert de Nederlandse auteur in ‘Dit is mijn moeder’ een vrank en melancholisch portret. Ook te horen in de zilveren jubileumeditie van Saint-Amour in Genk.