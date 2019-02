BrusselVijftig dagen voor de Brexitdeadline is de Britse premier Theresa May vandaag weer in Brussel, op zoek naar een uitweg uit de impasse. Gisteren zette de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, alvast de toon voor de ontmoeting: “Ik vraag me af hoe de speciale plek in de hel voor harde Brexiteers eruitziet”.