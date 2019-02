Twee inbrekers werden dinsdagavond gespot op de werf van een nieuwbouw in Mopertingen. De ouders van de jonge bouwers reden er meteen naartoe. “We hebben de inbrekers klem kunnen rijden”, vertelt mama Martine Meesters. Maar plots haalden ze een schroevendraaier tevoorschijn en stompten ze de vader in de maag. Daarop verstuurde Martine meteen een alarm in de buurtpreventieapp. Even later vond een speurhond van de politie de mannen verscholen achter een oude schuur.