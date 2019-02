President matigt toon in derde State of the Union (maar kan zijn muur toch niet loslaten)

WashingtonNiet de Trump van de wilde nachtelijke tweets. Niet de halsstarrige president van de wekenlange shutdown. Maar een tot samenwerking over de partijgrenzen oproepende leider. Zo zette Donald Trump in zijn derde State of the Union de toon voor zijn herverkiezingscampagne.