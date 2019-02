De bekende Truiense platenboer Edward Caels (67) gooit de handdoek in de ring. Na bijna ene halve eeuw Studiodisc en Music Stars komt er definitief een einde aan wat ooit een bloeiende zaak was. “Ik ken nog twee collega’s die er binnenkort de brui aan geven, vertelt hij. “Maar klagen doe ik allerminst. Het is een lang en mooi hoofdstuk van mijn leven geweest.”