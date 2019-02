Door een kruisbandblessure was Merveille ‘Bope’ Bokadi bij Standard wat in de vergetelheid geraakt. Na zestien maanden blessureleed maakte hij afgelopen zondag echter overtuigend zijn comeback in de Clasico. En dat als vervanger van Christian Luyindama centraal in de verdediging, terwijl hij als middenvelder werd opgeleid. “Standard gaat er zeker niet op achteruit”, meent Régis Laguesse, de ontdekker van Bokadi.