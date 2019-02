Als er crèmes van mensen bestaan, is Ally Samatta een dame blanche. Alleen het gemis van zijn twee kinderen, die nog in Tanzania wonen, laat af en toe de aanstekelijke glimlach van zijn gelaat verdwijnen. “Wanneer je alles in het leven van de positieve kant bekijkt, geeft dat extra energie”, legt de Gouden Stier uit. Op die manier zette hij zijn grootste stappen als scherpschutter… toen hij ruim een jaar geleden drie maanden out was met een knieblessure. “Door veel na te denken en beelden te bekijken, ben ik een andere speler geworden.”