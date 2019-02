“Traptechniek dank ik aan Nilis”

STVV kan zaterdag tegen Waasland-Beveren een gouden zaak doen in de strijd om play-off 1. De lappenmand is zo goed als leeg, want Alexis De Sart traint opnieuw mee. Ook nieuwkomer Rai Vloet oogt met de dag scherper. “Ik zag de match tegen Eupen. Het wordt niet simpel om me snel in deze ploeg te knokken, maar ik ga mijn stinkende best doen”, aldus de 23-jarige Nederlander, die zijn fraaie traptechniek naar eigen zeggen voor een deel te danken heeft aan Luc Nilis.